Da politiet ankom til Hvidovrevej onsdag aften, stak flere unge af. En 14-årig og en 15-årig er blevet sigtet.

To drenge er blevet pågrebet af politiet, efter at de som en del af en gruppe fyrede fyrværkeri af mod andre personer i Hvidovre sent onsdag aften.

Det fortæller vagtchef Torben Wittendorff fra Københavns Vestegns Politi.

Det var et vidne på stedet, som ringede til politiet og anmeldte, at en gruppe unge affyrede fyrværkeri mod mennesker og bygninger på Hvidovrevej ud for nummer 222. Anmeldelsen tikkede ind klokken 23.19.

- Vi kører derud med en patrulje, og så bliver der skudt efter patruljevognen. Så kommer der flere politipatruljer til, og de unge løber i alle retninger.

- Vi får fat i to, som efterfølgende bliver genkendt for at have skudt med noget fyrværkeri ikke mod politiet, men mod nogle af de andre, siger vagtchefen.

Der er tale om en dreng på 14 år og en på 15, der sigtes for at have bragt andres liv eller førlighed i fare. Begge er fra lokalområdet.

Ingen kom til skade i forbindelse med episoden.

Vagtchefen kan ikke sige, hvilken type fyrværkeri der blev brugt, eller om drengene har forklaret sig over for politiet, efter at de blev pågrebet.

Hvor mange der præcist var på stedet, er heller ikke sikkert.

Tidligere på måneden indførte et flertal på Christiansborg en ny bestemmelse i straffeloven, som kan give højere straf, hvis man fyrer eksempelvis fyrværkeri af mod politi og brandvæsen. Straffen er sat op med en tredjedel.

Men det er ikke den bestemmelse, som drengene er sigtet for, da de tilsyneladende ikke er blandt dem, der skød mod politiet.

De er derimod sigtet for i grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde at have bragt andres liv eller førlighed i fare.

- Vi har ikke umiddelbart noget belæg for at sige, at netop de her to har skudt mod politiet. Men vi mener, de har skudt mod andre mennesker, siger vagtchef Torben Wittendorff.

Da den ene dreng er under den kriminelle lavalder, bliver hans sag behandlet i det sociale system. Den 14-årige blev kørt hjem til sin familie, mens den 15-årige ifølge TV2 blev hentet af sine forældre på stationen.

/ritzau/