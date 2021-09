Da pigen trak sine bukser ned og viste sin bagdel, optog de to drenge ikke i bare i hemmelighed seancen – de delte også videoen med flere andre.

Og det har nu kostet dem begge 10 dages betinget fængsel.

Ifølge TV 2 Østjylland gik alle tre på samme skole i Silkeborg Kommune, da episoden fandt sted.

Men der gik cirka et år, inden pigen fandt ud af, at en video af hendes bagdel – kun dækket af en g-streng – florerede, og politiet blev derfor involveret.

Efterforskningen af sagen har dog aldrig endegyldigt kunnet konkludere, hvor mange personer, videoen er blevet delt med.

De to drenge på 15 pg 16 år er blevet dømt for både at have optaget og for at have delt videoen af pigen, der på optagelsestidspunktet havde en flirt kørende med den ene af drengene.

»Der er flere unge mennesker, der påvirkes af det her. Selvfølgelig pigen, der går i en uvished om, hvor mange der har set videoen. Det er en ubehagelig ting at have hængende over hovedet. Der er også nogle unge mennesker, der starter deres voksne liv på en frygtelig måde ved at få en fængselsdom,« siger anklager Christian Skov Poulsen.

Den betingede straf udløber om et år, hvis drengene holder sig straffri i den periode.