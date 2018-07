Tre 17-årige drenge er blevet sigtet for at have voldtaget en dansk pige ved Gardasøen.

København. Italiensk politi har anholdt tre teenagedrenge og sigtet dem for at have gruppevoldtaget en 17-årig pige fra Danmark.

Det oplyser politiet til flere italienske medier, herunder Brescia Today og Corriere della Sera.

De anholdte er ifølge Brescia Today tre lokale drenge på 17 år, som nu sidder varetægtsfængslet, mens de venter på, at deres sag kommer for en ungdomsdomstol.

Voldtægten skete 12. juli ved Gardasøen i det nordlige Italien, hvor pigen var på campingferie med sin familie.

Da hun om aftenen opholdt sig uden for en natklub, blev hun angiveligt overfaldet og voldtaget af en gruppe unge, som hun havde mødt inde på klubben.

Tidligere skrev flere italienske medier, at pigen blev fundet af en gruppe forbipasserende drenge, der hjalp med at slå alarm.

Pigen blev efterfølgende undersøgt på et nærliggende hospital, hvor man bekræftede, at overgrebet havde fundet sted.

Ifølge avisen La Repubblica er pigen og hendes familie atter hjemme i Danmark.

Gardasøen ligger omkring 130 kilometer øst for Milano i Norditalien.

/ritzau/