Politiet leder efter en ældre mand, som tog kvælertag på 10-årig dreng ved busstoppested.

I forsøget på at beskytte sin astmaramte bror mod tobaksrøg blev en lille dreng mandag overfaldet af en voksen mand i Holte, skriver Nordsjællands Politi i sin døgnrapporten.

Manden, der ifølge signalementet er omkring 65 år, tog kvælertag på den 10-årig dreng, oplyser politiet. Episoden udspillede sig ved et busstoppested på Holte Stationsvej omkring klokken 15.

Det var efter alt at dømme en uoverensstemmelse om tobaksrygning, der fik manden til at blive korporlig. Drengen havde nemlig bedt en kvinde ved stoppestedet om at slukke sin cigaret.

Nordsjællands Politi oplyser til Ritzau, at det var et vidne, som anmeldte overfaldet til politiet.

Efter at have taget kvælertag på drengen steg manden på bus nummer 193 i retning mod Trørød. Han beskrives som cirka 65 år, cirka 175 centimeter høj, spinkel af bygning og med kort gråt hår.

Manden var iført cowboybukser og mørkeblå jakke med vandrette striber hen over brystet.

Nordsjællands Politi oplyser til Ritzau, at man efter episoden har talt med drengens mor og instrueret hende i at tage drengen med på skadestuen for at få ham undersøgt og for at få dokumenteret eventuelle skader.

