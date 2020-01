I december blev 80 beboere af en etageejendom i Stoldal, Hobro, evakueret på grund af en brand.

Nu indstiller politiet efterforskningen af brandårsagen, da man har fundet frem til synderen.

Det oplyser lederen af politiets efterforskning, politikommissær Preben Møller.

Det var tilsyneladende en dreng, som var skyld i branden.

'Undersøgelserne på stedet, sammenholdt med de to tilstedeværende mindreårige drenges forklaringer viser, at branden antageligt er opstået i et værelse i lejligheden som en følge af den ene af drengenes omgang med ild,' lyder det i en pressemeddelelse.

'Ilden har derpå bredt sig og forårsaget den store brand.'

Politikommissæren oplyser, at man anser sagen for at være opklaret.

