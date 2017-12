En treårig dreng faldt ned ved siden af en rulletrappe på Fisketorvet. Han er uden for livsfare.

København. En treårig dreng faldt torsdag eftermiddag seks meter ned ved en rulletrappe i indkøbscenteret Fisketorvet i København.

Tidligere på dagen havde Københavns Politi fået oplyst, at drengen var seks år, men han er altså kun tre år.

- Han får på en eller anden måde klemt sig ind mellem rulletrappen og værnet ved siden af den. Her tager han fat i gelænderet, der trækker ham med, fortæller vagtchef Henrik Svejstrup.

Da drengen slipper gelænderet, falder han seks meter ned. En ambulance bliver tilkaldt og bringer ham til Rigshospitalets traumecenter.

Sidst på eftermiddagen oplyser lægerne til politiet, at drengens tilstand er stabil.

- Og han får tilsyneladende heller ingen mén efter ulykken, siger Henrik Svejstrup.

Politiet har undersøgt ulykkesstedet og sender en rapport til Arbejdstilsynet. Andre myndigheder skal også undersøge rulletrappen, men ifølge politiet vil man ikke umiddelbart kræve tiltag omkring sikkerheden.

Helle García Korndal, der er senior commercial manager for Fisketorvet, har gennemset en overvågningsvideo, der viser ulykken.

- Vi kan se, at den lille dreng har trængt sig igennem værnet og er kommet ud på ydersiden af rulletrappen og er faldet ned, siger hun.

- Der foregår tekniske undersøgelser - både politiets og vores egne. Så jeg kan ikke komme med mere, før vi har undersøgt sagen.

En Starbucks-forretning er lukket efter ulykken, og personalet får bistand, oplyser Helle Garcia Korndal.

- Vi er meget rystede. Vi benytter tiden til at sende alle vores tanker til den lille dreng og familien. Vi vil gøre alt, vi kan for at hjælpe dem i denne her situation, siger hun.

- Alle, der har været vidne til den her episode, er rystede. Det gælder familien, vores personale og vores gæster. Lige nu modtager personalet på Starbucks hjælp fra en krisepsykolog, siger hun.

