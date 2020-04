Dommer i Sønderborg skal tage stilling til, om dreng skal fængsles for at stikke kniv i brystet på en anden.

Et overfald med kniv på en gade i Aabenraa torsdag eftermiddag var et forsøg på at slå ihjel.

Det mener Syd- og Sønderjyllands Politi, der har rejst sigtelse om forsøg på manddrab mod den anholdte i sagen, en dreng på 15 år.

Oplysningen om sigtelsen fremgår af et opslag på Twitter fredag formiddag forud for et retsmøde i Sønderborg. Her skal en dommer vurdere grundlaget for politiets sigtelse og afgøre, om der skal ske varetægtsfængsling.

Offeret i sagen er en dreng på 16 år. Det var personer, der tilfældigt kom forbi, som fik øje på den blødende dreng foran Sølyst Kro på Flensborgvej. Politiet fik alarmen klokken 16.45, oplyste politiets vagtchef til det regionale medie jv.dk.

- Vi har en patrulje tæt på. Den er fremme inden for et minut og giver livreddende førstehjælp med det samme, sagde vagtchef Erik Lindholdt til jv.dk.

Drengen var blevet stukket i brystet med en kniv. Han blev kørt til Aabenraa Sygehus, og torsdag aften meldte politiet, at hans tilstand ikke var kritisk.

Anholdelsen af den 15-årige, der er en lokal dreng, skete kort tid efter. Betjente fandt også en kniv, som muligvis blev brugt ved overfaldet.

Hvis dommeren finder grund til at fængsle drengen, vil han ikke blive placeret i et arresthus med voksne. Unge under 18 år i lignende situationer plejer at blive frihedsberøvet i lukkede institutioner for unge.

/ritzau/