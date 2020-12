En gruppe mindreårige har været oppe at slås ved en skole i Middelfart. En er indlagt, og en er anholdt.

En dreng er indlagt med knivstik efter et slagsmål i Middelfart søndag eftermiddag. Det oplyser vagtchef hos Fyns Politi Henrik Strauss.

- Klokken 15.06 fik vi en anmeldelse via 112 om tilskadekomst efter slagsmål.

- Nogle yngre mennesker har været oppe at slås i Middelfart, og en er indlagt. Vi formoder, at han har et knivstik i brystet, men er uden for livsfare, fortæller Henrik Strauss.

De involverede er mindreårige, og politiet har anholdt en person, oplyser vagtchefen.

Ifølge TV2 Fyn skete slagsmålet ved Østre Skole på Viaduktvej i Middelfart.

Over for mediet kalder vagtchefen slagsmålet "voldsomt".

/ritzau/