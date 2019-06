Klokken 18.08 blev politiet tilkaldt til, hvad der ligner en badeulykke i København.

En 17-årig dreng er i kritisk tilstand, efter at han var udsat for en badeulykke i København.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

De pårørende er underrettet.

- Der er en person, der er ude at bade, som så ser ud til at have været udsat for en drukneulykke, sagde vagtchef Henrik Svejstrup ved Københavns Politi tidligere mandag.

Politiet blev tilkaldt klokken 18.08.

De nærmere omstændigheder kendes ikke.

På Islands Brygge ligger et populært badeområde i byens inderhavn.

/ritzau/