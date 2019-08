En 17-årig dreng er fredag blevet fængslet i en sag om voldtægt i Sønderborg.

En 17-årig dreng er blevet varetægtsfængslet i to uger i en sag, hvor han er sigtet for at have voldtaget en 72-årig mand i Sønderborg.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse fredag.

Ifølge politiet er den 72-årige "en svagelig mand".

Drengen er sigtet for at have tvunget den ældre mand til at udføre oralsex. Han er også sigtet for grov vold ved at have stukket manden fire gange på højre side af halsen.

Det kan eventuelt være sket med en skruetrækker eller en anden ukendt genstand. Det har givet den ældre mand læsioner på halsen.

De to parter kendte ikke hinanden i forvejen, oplyser politiet.

Drengen nægter sig skyldig.

Ifølge politiet skete det tilbage til den 29. juni klokken 07.26 i mandens lejlighed. Drengen blev anholdt torsdag.

/ritzau/