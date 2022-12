Lyt til artiklen

Der var tale om både vold og grov ydmygelse, da en 15-årig dreng i september blev optaget på video.

Rundt om ham stod nemlig en flok jævnaldrende personer, der tildelte drengen spark og slag.

Derudover lyste de ham i hovedet og bad ham kysse deres beskidte sko.

Mens han sad på sine knæ, blev han tvunget til at kalde sin egen mor en luder.

Videoen blev efterfølgende delt i lokalområdet, og politiet kunne relativt hurtigt finde frem til en række teenagere, der stod bag ved kameraet.

Og nu har Retten i Helsingør så afsagt dom i sagen.

Det skriver SN.dk.

To af teenagerne, en dreng og pige, blev idømt 40 dages betinget fængsel for deres medvirken.

På videoen fremgik det nemlig, at pigen blandt andet stak sin sko frem til offeret, ligesom hun også gav ham en lussing.

Også den sigtede og nu dømte dreng var en aktiv del af voldshandlingen.

Drengen blev også dømt for at have kørt på en stjålet knallert i oktober.

Begge har nægtet sig skyldige.