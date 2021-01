I alt er ti personer blevet anholdt for farligt fyrværkeribrug i Hovedstaden og Midt- og Vestjylland i nat.

Midt- og Vestjyllands Politi har natten til nytårsdag anholdt en 17-årig dreng for at skyde en ung pige i ryggen med et bomberør i Ringkøbing.

Det oplyser vagtchef Ole Vanghøj tidligt fredag morgen.

Hændelsen fandt sted klokken 01.31 på torvet ved Herningvej i byens centrum.

Her affyrede den 17-årige tre skud med et bomberør mod en gruppe unge piger, hvoraf et ramte en 14-årig pige i ryggen fra fire meters afstand, mens to fløj tæt forbi hendes hoved.

Pigen blev efterfølgende sendt til tjek på hospitalet, men hun er ikke kommet alvorligt til skade.

Fredag morgen er den 17-årig dreng stadig tilbageholdt af politiet. En juristvagt skal nu afgøre, om drengen skal sigtes.

Ifølge Ole Vanghøj tyder det ikke på, at drengen og pigen kendte hinanden på forhånd.

Vagtchefen oplyser, at politiet også har anholdt en 19-årig mand i Ikast for at affyre fyrværkeri mod flere patruljevogne, mens en mand og en dreng på henholdsvis 18 og 16 år er blevet anholdt for at forsøge at forhindre politiet i at anholde deres ven.

Episoden skete omkring klokken 02.15, da to patruljer var ude for at føre tilsyn med en større forsamling af mennesker på Stadionallé.

- De kommer under så voldsom beskydning med bomberør og kanonslag, at de må trække sig tilbage. Da de lidt senere får opbakning af nogle kolleger kommer den 19-årige ned og beskyder dem, mens de sidder i bilerne, siger Ole Vanghøj.

Han fortæller, at der var "langt over ti personer" til stede i forsamlingen, da politiet kom derud.

Ud over Midt- og Vestjylland så melder mange af landets politikredse i store træk om en forholdsvis rolig nytårsaften og -nat.

Hos Nordsjællands Politi har borgere ifølge vagtchefen Jakob Tofte generelt været hensynsfulde og fulgt coronarestriktioner om afstand og mindre forsamlinger.

- Vi har haft enkelte episoder, hvor affyret fyrværkeri har været tæt på at ramme nogen. Men vi har ikke haft nogen sigtelse om farligt brug, siger vagtchef Jakob Tofte fra Nordsjællands Politi.

Hos Københavns Politi er i alt seks personer efter midnat natten til fredag blevet anholdt for uansvarlig håndtering af fyrværkeri. Men i morgentimerne er der faldet ro på, oplyser vagtchef Henrik Svejstrup.

Hos Østjyllands Politi oplyser vagtchef Lars Bisgaard, at det, ud over de sædvanlige opkald om larmende fyrværkeri, har været en "meget rolig" nat.

- De år, hvor der ikke har været corona, har vi haft meget mere at lave, siger Lars Bisgaard.

Også Nordjyllands- og Bornholms Politi melder om god ro og orden det meste af natten.

/ritzau/