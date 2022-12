Lyt til artiklen

Onsdag aften udspillede der sig dramatiske scener i en lejlighed i Nakskov.

Her ville politiet anholde to personer – men det endte med, at en tredje anholdelse blev nødvendig.

Det hele startede på Lindevænget i Nykøbing onsdag eftermiddag.

Her blev en 31-årig mands bil påkørt – tilsyneladende forsætligt.

Den 31-årige kom ikke noget til, men kørte mod Højmølle kro. Med den anden bil i hælene.

»På p-pladsen blev han overfaldet og fik flere slag med et bat, men gerningsmændene nåede at stikke af, før politiet ankom,« skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Vidneforklaringer fik politiet på sporet af en 24-årig mand og en 21-årig kvinde, som onsdag aften befandt sig i ovennævnte lejlighed i Nakskov.

Men da to betjente troppede op for at anholde dem i sagen, blev de overfaldet af en 27-årig mand, som også var i lejligheden.

Det fremgår ikke, om betjentene led overlast i den forbindelse.

Den 27-årige blev anholdt og sigtet for vold mod ordensmagten, men blev onsdag aften klokken 23.11 løsladt igen efter afhøring på politistationen i Nykøbing.

Den 24-årige mand og den 21-årige kvinde er begge sigtet for kvalificeret vold begået mod den 31-årige mand på parkeringspladsen tidligere på dagen.

Derudover er den 24-årige også sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om at forvolde fare for liv eller førlighed.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi overvejer torsdag formiddag, om de skal fremstilles i grundlovsforhør.