En hel husgavl i den fynske by Assens er lørdag eftermiddag kollapset.

Det får nu politiet i byen til at afspærre et større området i forbindelse med oprydningsarbejdet.

Scenerne i Ladegårdsvej i Assens er da også ret voldsomme efter husgavlens kollaps.

Og derfor har politiet set sig nødsaget til at spærre af for al trafik i området.

Det skyldes arbejdet på stedet samt det faktum, at man ikke ønsker, at nogen skal komme noget til, da løse sten kan ramme forbipasserende.

Lige nu foregår oprydningsarbejdet blandt andet ved hjælp af Hjemmeværnet. I et tweet fra Fyns Politi kan man se, hvor der er blevet spærret af for trafik.