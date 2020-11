På ganske få timer var patruljer hos Midt- og Vestjyllands Politi involveret i to, hvoraf den ene kunne være endt gruelig galt.

Og lad os for god ordens skyld tage dem i kronologisk rækkefølge.

For klokken 20.57 fredag aften, mens de fleste danskere formentlig sad med fødderne oppe og nød fredagsslikket, var den gal første gang. Her ville politiet stoppe en personbil på Silkeborgmotorvejen i østlig retning.

Det var føreren imidlertid ikke interesseret i. I stedet for at stoppe satte han farten op og forsøgte at køre fra politiet.

»Undervejs vender han rundt og kører mod kørselsretningen med 140 kilometer i timen,« fortæller vagtchef Ole Vanghøj og tilføjer:

»Flere gange forsøger han at bremse, så patruljen kører ind i ham, og flere modkørende måtte undvige.«

Men som i de fleste andre tilfælde, hvor en bilist forsøger at køre fra politiet, så endte det også her med, at føreren kørte galt. På en mark i Galten stoppede jagten.

»Han bliver fremstillet i grundlovsforhør, så vi hører gerne fra vidner, som kørte på Silkeborgmotorvejen omkring klokken 20.57 og så hændelsen,« siger vagtchefen.

Da klokken havde passeret midnat, var den gal igen. Her var det i byen Haderup, hvor en mand klokken 01.20 heller ikke ønskede at stoppe, da politiet under et rutinetjek ville have ham til at køre ind til siden.

Heller ikke her lykkedes det at slippe væk. Efter en kort eftersættelse kørte føreren galt, og politiet kunne anholde ham.