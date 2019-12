Fredag aften fandt en opsigtsvækkende voldsepisode og anholdelse sted i Aalborg.

Det skete, efter en kvinde blev set forsøge at stjæle en mobiltelefon fra en Elgiganten-butik.

Det skriver TV2 Nord.

En butiksvagt i Elgiganten i City Syd i Aalborg blev ved 20-tiden opmærksom på det formodede tyveri og ville skride ind.

Da vagten forsøgte at skride ind, trak kvinden en peberspray, som hun affyrede i ansigtet på vagten.

»Vagten fatter mistanke til, at kvinden er ved at lave butikstyveri. Han følger hende lidt, og så bukker hun sig ned mellem to hyldesystemer. Og da han kommer hen til hende, kan han se, at hun er ved at åbne en kasse med en iPhone. Da vagten kontakter kvinden, rejser hun sig op og fyrer peberspay i ansigtet på vagten,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Torben Larsen til TV2 Nord.

Kvinden er ifølge vagtchefen 24 år og fra Sabro ved Aarhus. Hun bliver sigtet efter straffelovens paragraf 245 om kvalificeret vold.

Butiksvagten slap uden alvorlige skader. Den nu sigtede kvinde var udover peberspray bevæbnet med en lommekniv og bar en jakke fra mærket Peak Performance, hvor prismærket stadig sad på. Hun mistænkes derfor for at have stjålet jakken.