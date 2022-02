Natten mellem onsdag og torsdag klokken 02.10 blev SMOKE-IT i Tilst ved Aarhus udsat for rambuktyveri.

På overvågningen kan man se en bil, der dukker op på parkeringspladsen foran butikken, og som efter hvad der virker som tøven, sættes i bakgear og med høj fart smadrer direkte ind gennem butiksfacaden. Efterfølgende stiger tre maskerede mænd ud af bilen og løber ud i butikken for at fuldføre tyveriet.

»Vores panserglasrude vælter, rullegitteret bagved går totalt i stykker og vores blomstrerkrukker flyver rundt,« fortæller Jens Andersen, administrerende direktør i SMOKE-IT, til B.T.

Det var hans søn, der ringede 02.10 onsdag nat og fortalte, at der havde været tyveri i deres butik. På det tidspunkt var politiet allerede derude.

I løbet af natten har Jens Andersen været i gang med et stort oprydningsarbejde.

Han fortæller til B.T., at tyvene blandt andet stjal væsker til e-cigaretter og en kassebeholdning, hvor der var 3000 kroner i.

»Damperne er jo begyndt at blive mere eller mindre desperate, fordi det ikke varer længe før de ikke længere kan få smag i deres e-cigaretter. At nogen er blevet SÅ desperate, havde vi nok ikke lige forventet,« forklarer han.

1. april er det ikke længere lovligt at sælge væsker til e-cigaretter med andre smage end tobak- eller mentol, og dette har altså medført, at flere og flere dampere er begyndt at hamstre.

Jens Andersen har dog også en teori om, at SMOKE-IT’s store indsats, når det kommer til alderskontrol, kan spille en rolle i forbindelse med nattens rambuktyveri.

»I 2019 var samme butik udsat for røveri. Det viste sig senere at være fem drenge under 18 år, som tidligere var blevet afvist af vores dygtige butiksbestyrer,« siger han.

Om nattens tre tyveknægte er under 18 år, vides ikke, da de endnu ikke er lokaliseret, men Jens andersen er ret sikker på, at dette er tilfældet.

»Vi kan se, at de har virkelig svært ved at sætte bilen i bakgear, og det indikerer, at det er meget unge mennesker.

Politiet har sikret dna-spor og fortsætter efterforskningen.

Bilen, der blev brugt i forbindelse med tyveriet, viste sig at være stjålet.