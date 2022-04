Klokken 2.16 i nat blev en patruljebil nær Mørkøv på Sjælland pludselig overhalet af en bilist, der kørte et godt stykke over de tilladte 90 km/t.

Betjentene i bilen satte selvfølgelig efter bilisten, som på trods af en politibil i hælene fortsatte i den meget høje fart.

Betjentene kunne se på speedometeret, at de kørte noget mere end 200 km/t., men da de kom til et lyskryds, bremsede bilisten op – men patruljevognen fik ham ikke stoppet, før han kørte videre, delvist ramte den midterste del af en rundkørsel og kørte 160 km/t. i et område, hvor 60 km/t. var maks.-hastigheden.

Da bilen nåede til Svebølle – en by næsten 20 kilometer fra Mørkøv – standsede bilisten endelig bilen på Nordvestvej, hvor han blev anholdt.

Politiet skriver i døgnrapporten fra weekenden, at den nu anholdte 47-årige mand bag rattet gjorde en smule modstand under anholdelsen.

»Andre trafikanter havde ikke umiddelbart været i nogen konkrete faresituationer under biljagten,« skriver Midt- og Vestsjællands Politi.

Manden, der er fra Farum, blev sigtet for vanvidskørsel på grund af de høje hastigheder. Desuden sigtede politiet ham for narkokørsel, at have gjort modstand mod anholdelsen, og at han havde undladt at standse, da politiet gav tegn til det.

Den 47-årige fik lavet en blodprøve for at undersøge, om han var påvirket af euforiserende stoffer og blev efter afhøring anbragt i detentionen til afrusning i nogle timer inden løsladelse.

»Politiet beslaglagde hans personbil med hjemmel i bestemmelserne om vanvidskørsel, men den disposition ønskede den 47-årige, at en dommer skal kigge nærmere på,« lyder det til sidst fra politiet.