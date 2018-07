En dramatisk ulykke har ramt motorvej E45. En lastbil er 'forulykket' og kørt i en sø.

To politibetjente har reddet chaufføren ud af lastbilen. Chaufføren er efterfølgende blevet genoplivet. Motorvejen er nu afspærret i det ene spor, mens politi og redning arbejder på stedet, oplyser Sydøstjyllands Politi til B.T.

»Der er formentlig tale om en svensk lastvognschauffør, der får et ildebefindende. Umiddelbart har vi fået en melding fra sundhedssektoren om, at der kan være tale om en blodprop. Chaufføren kører med uændret hastighed ud over kanten fra motorvejen og ned i en sø,« siger vagtchef Jørn Bystrup.

I vandet kæmper de to betjente sig ind i førerhuset og får ham ud Jørn Bystrup, vagtchef

»Vores patruljevogne er de første, der er fremme. I vandet kæmper de to betjente sig ind i førerhuset og får ham ud. Han var bevidstløs, da mine folk trænger ind til ham ude i vandet. De kæmper, hvad de kan.«

På stedet får man genoplevet chaufføren, der med en ambulanceeskorte nu er på vej mod Odense for videre behandling. Hvad prognosen er for chaufføren, kan vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi ikke udtale sig om.

Om indsatsen fra de to betjente, der måtte træffe en hurtig beslutning og hoppe i vandet, siger vagtchef Jørn Bystrup:

»Det er ikke en hverdagsoplevelse. Det er jo et valg, man kommer ud for, og man skal passe på sin egen sikkerhed samtidig med, at man også skal redde et andet menneskes liv. Betjentene er selvfølgelig påvirkede, men de er ved godt mod.«

Ulykken er fundet sted i sydgående retning ved afkørsel 64 Kolding Vest. Første vognbane er mandag eftermiddag spærret i forbindelse med bjærgningen.

