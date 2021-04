Et dramatisk trafikuheld spærrede fredag eftermiddag Sydmotorvejen på Sjælland i nordgående retning.

Det viser billeder fra stedet.

På Trafikinfo kan man se, at uheldet er fundet ikke langt fra Køge.

Sporet i nordgående retning var spærret, mens arbejdet pågik på stedet.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter man over for B.T., at uheldet fandt sted tidligere på eftermiddagen.

»Der er tale om et singleuheld, hvor en bil væltee rundt på taget,« siger vagtchefen.

»Vi ved endnu ikke, hvorfor det er sket. Men jeg kan sige, at der ikke er nogen, som er kommet noget alvorligt til. En person er kørt til tjek på hospitalet. Det er sket med en ambulance, så vi fik ikke brug for den helikopter, som var sendt ud,« siger vagtchefen.

Han kan samtidig fortælle, at arbejdet på stedet er færdigt, og der er åbnet op på strækningen igen.

Som man kan se på billeder, så endte en bil på taget.

Både brandvæsen og en lægehelikopter var på stedet.

Det står ikke klart, om der er tilskadekomne eller hvor længe, motorvejen vil være spærret.