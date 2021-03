En redningshelikopter, et fartøj fra søværnet, ambulancer og politi blev fredag eftermiddag sat ind i en dramatisk redningsaktion ved Svendborgsundbroen mellem Svendborg og Tåsinge.

Helikopteren var helt nede mellem de slanke bropiller.

Politiet fik anmeldelsen omkring klokken 15, oplyser vagtchef ved Fyns Politi Peter Vestergaard til B.T.

»Det er overstået nu,« siger han.

Peter Vestergaard oplyser, at politiet var bekymret for en borger, men at vedkommende er blevet fundet i god behold på land.