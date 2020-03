Det var en flot, klar dag, da to voksne og en 13-årig lørdag begav sig mod toppen af det velbesøgte fjeld Eidskyrkja i Sunnmære.

Fjeldets top er 1.482 meter over havets overflade, og de tre nåede toppen uden problemer - men så ændrede vejret sig voldsomt, og de mistede sigte.

Alle tre personer havde besteget fjeldet adskillige gange før, og de forsøgte først at komme ned fra fjeldet selv, men da det viste sig umuligt, valgte de at tilkalde hjælp.

Det skriver norske VG.

Et redningshold blev sat ind, og lidt over 20 mennesker begav sig ud en redningsaktion, der skulle vise sig at være ekstremt farlig.

På vej op ad fjeldet var det på tidspunktet for redningsaktionen begyndt både at sne og blæse, ligesom der var risiko for sneskred.

Tormod Eldholm fra Røde Kors, som var en del af redningsaktionen til norske VG, fortalte, at det var en meget hård redningsaktion.

Han forklarer yderligere, at fjeldet under farligt vejr, kan være decideret livsfarligt at bevæge sig rundt på.

Træder man ét skridt forkert, kan det meget vel blive det sidste, man gør.

Redningsarbejderne delte sig op i to hold - et hold kæmpede sig mod toppen fra sydsiden, mens det andet hold bevægede sig op ad på nordsiden.

Det tog fem timer for dem at nå til toppen, hvor de tre personer, der var strandet på toppen, befandt sig.

»Det var den hårdeste redningsaktion i Sunnmære i mange, mange år - baseret på vejrforholdene og det udstyr, de havde med sig. Jeg er temmelig sikker på, at de tre personer ikke ville have overlevet natten, uden vores hjælp.«

Det forklarer Tormod Eldholm til VG.

Da redningsholdet nåede frem til de tre personer, som i fem stive timer havde stået i rasende blæst og snevejr i et åbent terræn, var de temmelig afkølede.

Redningsholdet havde heldigvis medbragt varmt tøj, varm mad og drikke i tilfælde af, at de ikke kunne komme ned derfra igen.

Redningsaktionen var begyndt ved 16-tiden lørdag eftermiddag, men først lidt over 01 natten til søndag, var hele holdet og de tre personer nede på jorden igen i sikkerhed.