Betjente fra tre politikredse måtte torsdag helt op i gear, da en vanvidsbilist forsøgte at flygte fra ordensmagten.

Ifølge TV Midtvest skyldtes den politijagt, flugten udviklede sig til, to mænd - en 31-årig mand fra Randers og en 21-årig mand fra Kjellerup - som en patrulje ønskede at stoppe.

Men den 31-årige fører af bilen havde andre tanker. I stedet for at standse bankede han afsted mod Randers med en hastighed på mellem 180 og 200 kilometer i timen, oplyser politiassistent Morten Panduro fra Lokalpolitiet i Viborg til mediet.

I mere end tyve minutter jagtede politi fra Midt- og Vestjylland, Nordjylland og Østjylland de to fartdjævler.

Jagten stoppede dog, da en såkaldt Stop Stick - en søm-måtte - blev taget i brug. Det fik flugtbilen til at punktere, hvorefter de to mænd kunne anholdes.

Den 31-årige, der kørte uden kørekort, viste sig at have amfetamin i blodet, og i bilen blev der desuden fundet et baseballbat og knojern.

Selvom begge er løsladt igen, er de sigtet for en række færdselsovertrædelser.

