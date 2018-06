Har du billeder eller video, eller var du vidne til styrtet? Kontakt os på 1929@bt.dk eller på Facebook.

Et fly er søndag eftermiddag styrtet ned på øen Endelave, der ligger ud i Kattegat umiddelbart ud for Horsens Fjord.

Det oplyser Sydøstjyllands Brandvæsen til BT.

Ulykken skete i forbindelse med landingen på Endelave Flyveplads, hvor flyet brød i brand efter at have ramt et træ og en lade, skriver Horsens Folkeblad.

Ifølge Ritzau er ulykken sket på Endelave Flyveplads. Fire personer var ombord på flyet, og er alle blev reddet ud. Ifølge Horsens Folkeblad er flere af dem blevet forbrændt i forbindelse med styrtet. Lokale på stedet hjalp med at overdænge personerne med vand, skriver avisen.

Ifølge Horsens Folkeblads reporter på stedet er der tre helikoptere, deriblandt en norsk og en dansk redningshelikopter, på stedet. De fire personer, der var ombord på flyet, er blevet fløjet på hospitalet, men deres tilstand er ifølge Ritzau stadig ukendt.

Meldingen om flystyrtet kom klokken 16.22.

»Vi ved foreløbig kun, at der er meldt om fire tilskadekomne. Vi har travlt med blandt andet at rekvirere en helikopter, og kender endnu ikke de nærmere detaljer om hvilken slags fly, der er tale om. Heller ikke hvor det var på vej til eller fra,« siger en medarbejder ved Sydøstjyllands Brandvæsens vagtcentral til BT.

Det har ikke været muligt for BT at få en kommentar fra vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi, men til Ritzau siger vedkommende:

»Vi arbejder på at komme ud til øen.«

Politiet beder søndag eftermiddag mennesker, der er kommet til Endelave med fly, om at kontakte deres pårørende.

