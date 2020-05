Coronakrisen har lagt en dæmper på danskernes voldelige tilbøjeligheder. Det viser tal som B.T. har modtaget fra Rigspolitiet.

Volden i Danmark er faldet dramatisk, mens landet har været lukket ned som følge af risikoen for coronasmitte.

I april blev der på landsplan anmeldt 607 sager om vold. Til sammenligning blev der i april 2019 anmleldt 896 voldsforbrydelser. Det svarer til et fald på 32.25 procent.

Samme tendens gør sig gældende i marts, hvor antallet af voldssager er faldet fra 983 til 658.

En af de politikredse, der mærker det voldsomme fald i voldsanmeldelser er Syd og Sønderjyllands Politi.

Der er antallet af voldssager faldet med hele 45 procent under coronanedlukningen, skriver politikredsen på Twitter.

Politidirektør Jørgen Meyer er ikke i tvivl om, hvad der er årsagen:

»En naturlig forklaring at pege på er, at der har været lukket på værsthuse og diskoteker. Det natteliv, vi har og som de andre politikredse også har, er skruet væsentligt ned, og en stor del af volden stammer netop fra nattelivet, så forklaringen skal formentlige findes den vej rundt,« siger han.

At nattelivet og indtaget af spiritus har været droslet ned kan også ses på, at vi har haft langt færre voldssager. Hele 45 procent er antallet af voldssager faldet med #COVIDー19 #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) May 14, 2020

Den landsdækkende, frivillige organisation Hjælp Voldsofre har under coronakrisen modtaget markant færre henvendelser fra personer, der har vært udsat for vold.

Også her tilskriver man faldet i voldsanmeldelser til lukningen af diskoteker, barer og værtshuse.

»Vi mærker også et fald i henvendelserne, og det skyldes da uden tvivl, at der ikke er noget nattelivsvold, hvor alkoholen påvirker vores handlinger, og hvor folk har diskussioner. Det er svært at have voldshandlinger, når man ikke er sammen,« siger Henrik Munkholm, der er sekretariatesleder i Hjælp Voldsofre.

Mens antallet af voldsanmeldelser er faldet, er antallet af sager om husspetakler i april steget med ca. 25 procent. Den stigning har de dog ikke oplevet i Syd- og Sønderjyllands Politi, hvor antallet af husspektakler er det samme som sidste år.