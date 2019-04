Han fik en spytklart i ansigtet og blev kaldt stikker.

Sekundet efter blev han sparket omkuld i fængslets køkken, hvorefter to medfanger sparkede løs på ham.

Storstrøms Fængsel på Falster - er måske nok nyt og moderne, så det i særlig grad kan håndtere farlige fanger og forhindre vold blandt de indsatte.

Men det hjalp ikke den afsoner, der 5. december sidste år om aftenen blev udsat for et voldeligt overfald i køkkenet til fængslets afdeling B.

Gerningsmændene var to 31-årige mænd, hvoraf den ene er tidligere syrienskriger. Efter at offeret var blevet sparket omkuld, blev han sparket fem-ti gange i hovedet og på kroppen.

Det kom i marts til at koste begge overfaldsmænd en straf på tre måneders ekstra fængsel ved Retten i Nykøbing Falster.

Det er ikke første gang, at det nye fængsel på Falster har været rammen om voldelige overfald - trods 300 overvågningskameraer og en omdiskuteret regning for indkøb af kunst for godt 5,8 mio kr. til det moderne fængsel.

Ubådsbyggeren Peter Madsen blev 8. august sidste år overfaldet i sin daværende celle i fængslet af en 18-årig medfange, der tidligere var dømt for vold. Efter overfaldet fik den livstidsdømte kvindemorder lov til at få opfyldt sit ønske om at blive forflyttet til Herstedvester Fængsel.

Herstedvester Fængsel har ry for at være et mere sikkert sted for personer, der er dømt for kriminalitet, som ikke just er velset blandt medfangerne i landets øvrige fængsler, for eksempel voldtægt og pædofili. Klientellet i Herstedvester tæller nemlig en del af den slags fanger, og de lader i højere grad hinanden være i fred.

Og i april sidste år blev en fængselsbetjent i Storstrøms Fængsel også overfaldet med en dåse tun i en sok af et indsat bandemedlem.

Storstrøm Fængsel er et af Danmarks nyeste og største fængsler.

Byggeriet stod færdigt i efteråret 2017 efter knap fem års byggeri og byggeomkostninger på omkring en mia. kr.. Der er plads til 250 indsatte.