En 58-årig mand er blevet anholdt efter en biljagt, der startede på Hillerødmotorvejen nord for København og sluttede i København natten til onsdag.

Fire betjente er bragt til hospitalet efter påkørsler.

Ingen er kommet alvorligt til skade.

Undervejs nåede den 58-årige at påkøre flere biler på Jagtvej på Nørrebro i København.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Stefan Ladeby.

»Politiet eftersætter det her køretøj med høj hastighed, og køretøjet kører ind gennem København. I forbindelse med at politiet forsøger at standse køretøjet, påkører det eftersatte køretøj en politibil, en parkeret bil og en patruljebil mere,« siger vagtchefen.

Biljagten startede cirka klokken 00.40 og sluttede knap 30 minutter senere.

Manden er ikke i forvejen kendt af politiet. Stefan Ladeby forventer, at manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør onsdag.

Jagtvej har i forbindelse med hændelsen været spærret, men er omkring klokken fem onsdag morgen åben igen.

/ritzau/