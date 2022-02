Natten til lørdag stødte en patrulje på det sydlige Fyn på en bil, der kørte med ulovlig lygteføring.

Patruljen besluttede sig derfor at tage en snak med chaufføren af bilen. Det eneste problem var bare, at chaufføren bestemt ikke var i humør til en snak med politiet.

Derfor forsøgte han at stikke af fra stedet.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Peter Vestergaard til B.T., der oplyser, at hele ophøjet fandt sted omkring klokken halv to om natten.

Efter 40 minutters jagt lykkedes det langt om længe at stoppe bilisten på Langeland. Og det skulle vise sig, at manden bag rattet havde god grund til at forsøge at stikke af.

Der var nemlig tale om en 17-årig mand, der ikke havde noget kørekort. Desuden kørte bilen med en campingvogn spændt fast bagpå, og den campingvogn var meldt stjålet.

På passagersædet i bilen sad desuden en 19-årig mand, og begge blev efter episoden anholdt og kørt ind til politigården. De afventer begge at blive afhørt i sagen.

»Vi er i øjeblikket i gang med at skabe et overblik over forseelserne både i forbindelse med eftersætningen, men også i forhold til den stjålne campingvogn. Når vi har et overblik, vil de to mænd blive afhørt,« afslutter vagtchefen.