Politiet og øvrigt redningsmandskab måtte tilkaldes sidst på eftermiddag torsdag i Svendborg.

Årsagen til det var, at en person på mystisk vis var endt under en bus.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Politiet blev tilkaldt omkring 17.30 torsdag, hvor personen var faldet ind og lå under bussen.

Bussen var i færd med at forlade et stoppested ved Toldbodvej i Svendborg.

Vagtchef ved Fyns Politi Torben Jakobsen fortæller til Fyens Stiftstidende, at de endnu ikke har fundet ud af, hvordan personen er endt der.

Politiet har sammen med en bilinspektør undersøgt stedet for at forsøge at finde årsagen.

Personen skulle være undsluppet uden alvorlige skader, men blev alligevel kørt på hospitalet torsdag aften.