Søndag eftermiddag kontaktede flere bilister politiet.

Det gjorde de efter at have spottet noget bekymrende i midterrabatten på Vestmotorvejen.

Ved Korsør havde bilisterne ved 16.12-tiden set to små børn.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi rykkede ud og fandt de to børn – som ikke var ledsaget af en voksen.

»Det viste sig at være to piger, der samlede flasker ud for afkørsel 42,« skriver politikredsen i døgnrapporten.

Derefter kørte politiet de to små piger hjem til deres forældre – men her slutter sagen ikke helt.

»Vi talte med forældrene om det uhensigtsmæssige i, at børnene befandt sig ved motorvejen og var uden opsyn,« siger Jacob Rytz Hansen fra kommunikationsafdelingen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politiet ønsker ikke at oplyse børnenes alder.

Heldigvis var der ikke sket børnene noget, og deres tilstedeværelse ved motorvejen havde heller ikke ført til farlige situationer.