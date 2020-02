En journalist, der hævder at være fra det arabiske medie Al Jazeera, er netop blevet anholdt af kampklædt politi i Roskilde i forbindelse med spionsagen.

Det bekræfter vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestsjællands Politi Bjarke Kirkegaard over for B.T.

»Jeg kan sige, at vi har anholdt en arabisk udseende mand i et belgisk køretøj. Det har vi gjort på baggrund af mistænkelig adfærd,« lyder det fra Bjørke Kierkegaard.

»Vi er i gang med at undersøge nu, hvem manden er´, og finde ud af, hvorfor han har udvist den mistænkelige adfærd, som han har gjort,« forklarer han videre og tilføjer, at manden sagtens kan have et legitimt ærinde i byen.

Den arabisk udseende mand, der oplyste at være journalist, blev anholdt ved sin belgiske BMW på parkeringspladsen ved McDonald's i Roskilde. Foto: Birger A. Andersen

Manden var til stede ved det grundlovsforhør ved Retten i Roskilde, hvor tre personer med iransk baggrund blev fremstillet i grundlovsforhør sigtet for spionage i Danmark tidligere tirdag.

Her præsenterede manden sig som journalist fra det velansete arabiske medie Al Jazeera over for andre danske journalister. I den forbindelse udviste han stor interesse for, hvorvidt de tre sigtede ville blive beskyttet af et navneforbud, og om de ville blive løsladt efter retsmødet.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Allerede her var mandens bil - en sort BMW på belgiske nummerplader - genstand for stor interesse fra det tilstedeværende politi, der i længere tid stod og undersøgte bilen ved blandt andet at kigge ind gennem ruderne på den.

Allerede ved selve anholdelsen foretog politiet en indledende ransagning af den sorte BMW. I bagagerummet åbnede betjentene blandt andet en stor, grøn kuffert. Foto: Birger A. Andersen

Da manden efterfølgende kørte til den nærliggende McDonald's i bilen, blev han pludselig omringet af både civil- og kampklædt politi, der kom kørende med udrykning, efter manden havde parkeret.

Politifolkene trak manden til side, mens de undersøgte hans bil. I bagagerummet kunne B.T.s mand på stedet ane en stor, grøn kuffert samt noget, der umiddelbart så ud til at være kameraudstyr.

Efter en kort snak med manden, hvor han blandt andet blev bedt om at oplyse sin identitet, blev manden bedt om at følge med. Han blev sat ind på bagsædet af en af politiets civile biler - en sort VW Passat - hvorefter politiet kørte ham væk. Straks efter kørte en civilklædt politimand den belgiske BMW væk fra parkeringspladsen ved McDonald's.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Al Jazeera.

Nægter spionage

Det er tre ledende medlemmer af gruppen ASMLA, Arab Struggle Movement for the Libération of Ahvaz, der af den iranske regering beskyldes for at have stået bag angreb på iransk militær, som er sigtet for spionage.

De nægter sig skyldige.

Spionagen skulle være foregået i perioden 2012 til 2018 til fordel for Saudi-Arabien.

Ifølge Politiets Efterretningstjeneste, PET, har de blandt andet indsamlet oplysninger om enkeltpersoner og virksomheder i Danmark og i udlandet og videregivet disse oplysninger til en saudiarabisk efterretningstjeneste.

I retsmødet tirsdag, hvor anklageren læser sigtelsen op, fremgår det yderligere, at spionagen blandt andet skal være sket fra forskellige adresser i Ringsted.

Anholdelsen er sket, efter at politiet i november 2018 sigtede de tre mænd for at have billiget et terrorangreb i Iran i september 2018. I den forbindelse ransagede politiet og PET hos de tre ASMLA-medlemmer.

Det er på den baggrund, at PET og politiet mener at vide, at de tre mænd har været involveret i spionageaktiviteter i Danmark på vegne af Saudi-Arabien.

Mændene nægter sig også skyldige i sigtelsen om at have billiget terrorangrebet i