Torsdag aften og natten til fredag var Københavns Politi massivt til stede ved en kiosk på Sallingvej i Vanløse.

Det skyldes de dramatiske scener, der havde udspillet sig i kiosken torsdag aften.

Her blev en mand slået i hovedet med et støtteben fra en cykel under et røveri.

Manden blødte fra hovedet og måtte køres på skadestuen med ambulance.

»Den forurettede er lettere tilskadekommen,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Espen Godiksen.

Politiet undersøgte gerningsstedet med kriminalteknikere torsdag aften og først på natten.

»Vi efterforsker stadig sagen,« fortæller Espen Godiksen.

Politiet modtog anmeldelsen af røveriet klokken 20.54 torsdag aften.

Politiet ønsker ikke at oplyse, om gerningsmanden tog noget med sig fra kiosken, da vedkommende stak af.

Der er endnu ingen mistænkte eller anholdte i sagen.