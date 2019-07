Der var drama ved en nordsjællandsk grill mandag eftermiddag, da en mand ikke var tilfreds med den is, han netop havde købt.

Optrinnet fandt sted ved Speedy's havnegrill i Gilleleje i Nordsjælland.

Her havde en mand mellem 20-30 år og på omkring to meter købt sig en is. Da han havde betalt og fået isen, fandt han ud af, at det alligevel ikke skulle være den, han ville have.

Derfor henvendte han sig til personalet på havnegrillen, som dog ikke kunne hjælpe manden med at ombytte den købte is. Det fik kunden til at fare i flint og angribe personalet.

'Klokken 15.45 udtrykte en mandlig kunde i havnegrillen Speedys sin utilfredshed med den is, han havde købt ved at true personalet med tæsk og kaste isen efter dem,' skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten for mandag 29. juli.

Den voldsomme episode fik efterfølgende personalet i kiosken til at anmelde sagen til politiet.

I døgnrapporten beskrives den utilfredse kunde på følgende måde:

20-30 år

Ca. 200 cm

Kraftig af bygning

Dansk af udseende

Lys i huden

Brunt kortklippet hår

Brunt langt fuldskæg

Iført grå t-shirt

Hvis man kender noget til hændelsen eller den utilfredse kunde, så kan Nordsjællands Politi kontaktes på 114.