»Det var ret traumatisk, og vi er stadig meget berørt af det,«

Conny Busk er ikke i tvivl, når hun skal sætte ord på den oplevelse, hun og hendes mand havde natten til onsdag. En oplevelse, der nu får hende til at advare andre.

For mens alt åndede fred og idyl i det villakvarter i Farum, hvor parret bor, udspillede der sig et sandt drama i deres have.

Kort efter klokken 03.00 om natten blev parret nemlig vækket af deres lille hund Mickey. Som så ofte før, ville den lille yorkshireterrier gerne et smut ud i haven for at tisse.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

Med 10 år på bagen var det efterhånden gået hen og blevet mere reglen end undtagelsen, at Mickey lige skulle ud og lette ben i løbet af natten.

Derfor var der heller ikke noget odiøst i, at parret blev vækket af Mickey denne nat.

»Min mand lukker Mickey ud, og han ser den løbe rundt ude i haven gennem vinduerne,« siger Conny Busk, der i første omgang har talt med sn.dk

»Men pludselig kan han se, at Mickey løber efter en ræv, og der opstår noget tumult mellem Mickey og ræven. Han løber straks ind efter sin morgenkåbe, og går ud i haven for at se, hvad der sker.«

Ude i haven kunne Conny Busks mand imidlertid ikke finde hverken Mickey eller ræven.

Han ledte de steder, hvor de normalt går tur med hunden, men der var intet at se.

Først da han pludselig så ræven komme løbende ud af naboens have, fik han en mistanke.

»Så han går ind i naboens have, hvor han finder Mickey,« siger Conny Busk, inden hun tilføjer:

»Men ræven har bidt hovedet af ham, så Mickey ligger bogstavelig talt død uden et hoved.«

Hverken Conny Busk eller hendes mand var klar over, at ræve kunne være så aggressive over for små hunde. Derfor sender hun også en advarsel til andre danske hundeejere.

»Man skal være opmærksom, når man lukker sin lille hund ud i haven. Vores have er hegnet ind, og vi har aldrig oplevet noget lignende før. Vi har været dybt rystede,« siger hun.

Samtidig har det heller ikke gjort det bedre, at parret endnu ikke har fundet Mickeys hoved.

»Og det er næsten det, der går mig mest på,« siger hun.

Nu skal parret lige komme sig oven på den rystende oplevelse, og så vil de formentlig anskaffe sig en ny hund, fastslår Conny Busk.