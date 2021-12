Når der advares om kraftig vind på Storebæltsbroen, så er det bestemt ikke for sjov.

Og det måtte en lastbil fyldt med pakker også sande natten til torsdag. Den kraftige vind flåede nemlig lastbilen itu.

Det skriver TV 2 Øst.

»Der har været to uheld på broen, fordi det blæste, en bil med en trailer væltede oppe på højbroen, og kort tid efter ramte en sættevogn rækværket. Sættevognen hang ud over vandet, så jeg tror faktisk, der er nogle julegaver, der er røget i vandet,« siger Stefan Jensen, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til TV 2 Øst.

Lastbilen kunne ikke holde til den kraftige vind på Storebæltsbroen. Foto: Lind Foto/Byrd. Vis mere Lastbilen kunne ikke holde til den kraftige vind på Storebæltsbroen. Foto: Lind Foto/Byrd.

Der var dog ifølge politiet ikke fare for, at sættevognen og lastbilen selv kunne ryge i vandet, da den selv kunne køre ned til betalingsanlægget.

Men desværre var der kun få pakker tilbage i lasten.

De to uheld på broen medførte ikke, at broen mellem Sjælland og Fyn skulle lukkes, mens der blev ryddet op på strækningen, fordi begge uheld med forsigtighed kunne passeres.

Klokken 04:32 var Storebæltsbroen dog nødsaget til at lukke for al biltrafik - ikke på grund af uheld, men simpelthen fordi det var alt for kraftigt blæsevejr.

Allerede kort før klokken 5 kunne broen så åbne igen, men alt kørsel med vindfølsomme køretøjer er fortsat forbudt. Det oplyser Sund&Bælt på Twitter. Forbuddet forventes at blive ophævet klokken 12 torsdag.