Tirsdag formiddag lød der et højt brag på en skole på Falstersvej på Frederiksberg.

Herefter stormede eleverne ud af bygningen, der huser Teknisk Skole VUC/STX.

Det bekræfter Hovedstadens Beredskab til B.T.

»Vi fik en melding om et højt brag og eleverne der herefter stormede ud af bygningen. Det viste sig dog, at ikke at være en eksplosion, men derimod en voldsom kortslutning i et stort elskab. Det var årsagen til det store brag.«

Hovedstadens Beredskab fik en melding om et mulig til skadekommen, men det viste sig at være tale om en elev, som var utrolig chokket over braget.

Der er umiddelbart ingen som har fået stød.

Eleverne er fortsat evakueret fra bygningen og man afventer nærmere information om genhusning. Falstersvej er i øjeblikket afspærret.

Hovedstadens Beredskab vil fortsat være på stedet for at skabe tryghed.

B.T. følger sagen.