En 28-årig mand blev tirsdag morgen anholdt på skadestuen i Randers.

Det skete efter en voldsom episode, hvor manden havde skabt uro og slået en af de ansatte.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten for tirsdag og onsdag.

'Den 28-årige kom omkring kl. 6.30 ind på skadestuen sammen med sin kæreste, og han var tydeligt påvirket af narkotika,' skriver politiet i døgnrapporten og uddyber:

'Inde på sygehuset var han konstant aggressiv over for personalet, og da en 49-årig mandlig serviceassistent bad ham falde til ro, endte det med, at den 28-årige gav ham et knytnæveslag i ansigtet.'

Episoden fik personalet på skadestuen til at ringe efter politiet.

Den aggressive mand var dog blevet tilbageholdt af personale på skadestuen, da politiet ankom til stedet.

Betjentenes ankomst betød dog ikke, at den 28-årige slappede af.

Faktisk præcis det modsatte.

Politiets folk blev nemlig mødt med en stribe ukvemsord.

'Politiets tilstedeværelse fik dog ikke den 28-årige til at slappe af. Han svinede betjentene til med adskillige skældsord og truede dem med vold under anholdelsen og på vej ind til politistationen,' lyder det.

Den 28-årige mand er nu blevet sigtet for 'vold mod person i offentlig tjeneste' samt for 'trusler mod politiet og fornærmelig tiltale mod politiet,' skrives det i døgnrapporten.