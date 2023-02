Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En voldsom episode udspillede sig på en restaurant i Ranum lørdag nat.

Det skriver Nordjyske.

En 28-årig mand fra Himmerland havde efter at være blevet smidt ud af en restaurant valgt at trække en pistol og true en anden mand på livet. Han kørte efterfølgende fra stedet.

Nordjyllands Politi fandt dog hurtigt frem til den 28-årige mands bopæl, hvor de anholdt ham.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen.

Politiet valgte at ransage den 28-åriges bopæl, hvor de fandt en gaspistol.

Manden er sigtet for trusler på livet for at have brudt våbenloven.

Den 28-årige var påvirket, da politiet fik fingre i ham, hvor han søndag morgen stadig var i politiets varetægt og ventede på at blive afhørt.

Efterfølgende skal politiets juridiske afdeling finde ud af, hvorvidt man vil stille ham i grundlovsforhør.