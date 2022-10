Førerløse skibe skal sikre mod menneskelige fejl - - - Bil-brand onsdag 17. november 2010 på Pearl of Scandinavia, der her passerer imellem Helsingør - Helsingborg på vej til Københavns Havn . Alt ånder fred og ro på Oslo-båden "quot;Pearl of Scandinavia"quot; efter den brand, der udbrød onsdag morgen. Passagererne er nu samlet i skibets restaurant, og færgen har kurs mod København. Der er ingen tilskadekomne. - De får serveret morgenmad, og alt er roligt, fortæller informationschef Gert Jakobsen fra rederiet DFDS til Ritzau. Branden opstod på vej fra Oslo mod København, da færgen befandt sig ud for den svenske kyst mellem Helsingborg og Göteborg. Den er nu på vej til København, hvor den vil være fremme i løbet af formiddagen. Branden udbrød på færgens vogndæk, og det væltede frem med røg. Færgepersonalet gjorde klar til at evakuere de 490 passagerer og 161 besætningsmedlemmer. Alle blev samlet ved et af de samlingspunkter, der er på færgen i tilfælde af en nødssituation. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2010). (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2010) Foto: Jens Nørgaard Larsen