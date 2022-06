Lyt til artiklen

Der var gang i hele Vestergade i Aarhus lørdag, hvor den traditionsrige Vestergadefest blev afholdt.

Men tilsyneladende gik det over gevind senere på natten.

Kort før klokken 03 natten til søndag blev Østjyllands Politi kaldt ud til spillestedet og natklubben Casa V58.

Her havde personalet tilbageholdt en udadreagerende gæst.

Det fremgår af politiets døgnrapport.

Den aggressive gæst, en 31-årig mand fra Aarhus, havde kort forinden kastet med et glas på stedet.

Han blev derfor bortvist fra stedet af dørmændene, men det var manden ikke tilfreds med.

I stedet for at forlade stedet reagerede den 31-årige mand med at råbe og skubbe til dørmændene, som derfor måtte fastholde ham, indtil politiet ankom.

Manden blev anholdt og røg efterfølgende en tur i detentionen.

Når manden har sovet rusen ud, vil han blive løsladt i løbet af søndag formiddag, oplyser politiet.

Når han forlader politigården, bliver det derudover med en sigtelse for overtrædelse af restaurationsloven.