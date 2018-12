Der udspillede sig natten til torsdag et drama på Holbækmotorvejen omkring Hvidovre.

Her måtte politiet affyre varsingsskud, fordi en selvmordstruet ung mand bevæbnet med en kniv udviste aggressiv adfærd overfor betjentene.

»Der blev affyret to varslingsskud, fordi manden gjorde udfald mod betjentene med kniven og udviste truende adfærd,« siger vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Lars Jørgensen, til B.T.

Først efter mere end en times forhandlinger overtalte politiet manden til at overgive sig.

Mens dramaet stod på, turde politiet ikke tage nogen chancer. Derfor blev motorvejen omkring Hvidovre spærret i begge retninger i næsten tre timer.

Politiet frygtede, at manden ville springe ud fra den gangbro, hvor han opholdt sig, og i værste fald ramme en forbipasserende bilist.

Politiet ønsker ikke at oplyse mandens alder, men beskriver ham som ung.

»Det bunder tilsyneladende i kærestesorger,« siger Lars Jørgensen til B.T.

Politiet modtog onsdag klokken 23.50 en anmeldelse fra mandens ekskæreste, der fortæller, at manden står uden for hendes hjem på Vigerslev Allé i Hvidovre og truer kvinden, ligesom at han truer med at begå selvmord.

»Han truer med at begå suicide by cop (selvmord ved politibetjent, red.),« siger Lars Jørgensen.

Det sker med henvisning til fænomenet, hvor en person begår selvmord ved at få politiet til at skyde sig - eksempelvis ved at udvise truende adfærd mod andres sikkerhed.

Kvinden låste sin dør, så manden ikke kunne komme ind. Og da politiet nåede frem til kvindens adresse, var manden gået over på en gangbro, der går over Holbækmotorvejen nær Hvidovrevej.

»Vi er bange for, at han vil begå selvmord, og vi vælger at spærre motorvejen i begge retninger, i tilfælde af at han skulle springe,« siger vagtchefen.

Manden bar desuden en kniv i den ene hånd og truede flere betjente.

»Der bliver tilkaldt specialuddannede forhandlere, som indleder en dialog med ham,« fortæller vagtchefen.

Der skulle dog gå tre timer, før det lykkedes forhandlerne at få talt manden til ro og få ham til at lægge kniven og overgive sig.

»Det tog lang tid. Det var en hård omgang,« siger Lars Jørgensen.

Klokken lidt over tre natten til torsdag blev manden anholdt.

»Vi kender ham i forvejen, men ikke for noget groft. Kun mindre kriminalitet,« siger vagtchefen.

Manden bliver blandt andet sigtet for trusler mod politifolk, trusler mod andre og hærværk.

»Det hele er først lige slut. Vi venter stadig på, at flere af betjentene kommer tilbage fra stedet, så vi kan få samlet trådene,« siger Lars Jørgensen kort efter klokken tre.

Den anholdte bliver formentlig fremstillet i grundlovsforhør torsdag.

