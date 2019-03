En 58-årig mand bliver sigtet for drab efter at politiet har fundet et lig på en landejendom i Hårbølle på Møn.

Politiet skød og sårede den 58-årige mand i forbindelse med anholdelsen.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Den dramatiske anholdelse fandt sted i går klokken 17.52 da politie blev kaldt ud til en landejendom i Hårbølle på Møn.

'Ved politiets ankomst, fandt man på ejendommens gårdsplads liget af en person, der angiveligt var blevet dræbt,' skriver politiet i en pressemeddelelse.



Politiet anholdte ejendommens 58-årige mandlige beboer under stor dramatik:



'Politiet måtte i den forbindelse affyre skud mod manden, der blev såret.' lyder det i pressemeddelelsen.



Den anholdte er nu indlagt til behandling.

Han fremstilles senere i dag in absentia i retten i Nykøbing Falster med krav om varetægtsfængsling.



Af hensyn til efterforskningen vil anklagemyndigheden begære lukkede døre.



Politiets skudafgivelse efterforskes nu af Den Uafhængige Politiklagemyndighed.