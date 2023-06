Københavns Politi har onsdag formiddag afgivet skud mod en person på Kgs. Nytorv midt i København.

Store dele af pladsen er afspærret.

Københavns Politi oplyser på Twitter, at man har afgivet skud mod en mand, der opførte sig truende med en kniv.

»Vedkommende er såret og modtager nu lægelig behandling,« skriver Københavns Politi.

B.T.s reporter på stedet fortæller, at store dele af Kgs. Nytorv er afspærret, og at der befinder sig otte-ni patruljevogne på pladsen.

Vidner på stedet fortæller B.T., at der lød 'tre-fire skud', hvorefter folk løb skrigende bort fra området midt på Kgs. Nytorv.

Overfor Ritzau siger et øjenvidne, at der opstod tumult, da en sølvgrå varebil - som viste sig at være en politibil - afskar manden vejen.

»Han havde noget blankt i hånden, som jeg tror, var en kniv. Der væltede politifolk ud af bilen, og så gik han frem mod dem, og de skød ham,« fortæller øjenvidnet til Ritzau.

Øjenvidnet fortæller desuden, at politiet afgav flere skud mod manden.

»Jeg tror, de ramte ham i benene. Han faldt om med det samme. Han havde også blod i hovedet, men det tror jeg, var fra faldet,« lyder beskrivelsen fra øjenvidnet.

Københavns Politi skriver endvidere på Twitter, at sagen nu vil blive overdraget til Den Uafhængige Politimyndighed, som det er standard, når politiet har afgivet skud.

»Derfor har Københavns Politi ikke mulighed for at gå i yderligere detaljer om sagen,« skriver man.

Efter skudepisoden blev et lille område omkring gerningsstedet spærret af, mens flere politifolk knælede omkring manden. Nogle minutter senere ankom en ambulance til stedet.

Ritzaus medarbejdere på stedet observerede, at den sårede mand bevægede sig, da han blev bragt ind i ambulancen.