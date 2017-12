Et skænderi udviklede sig dramatisk for et kærestepar i Kolding. Det skriver Horsens Folkeblad.

Klokken 01.30 natten til mandag blev Sydøstjyllands Politi kaldt ud til en restauration på Havneallé, hvor en kvinde havde søgt tilflugt på toilettet.

Den 50-årige kvinde var blevet slået i baghovedet af sin 41-årige kæreste, der af uvisse årsager var sur på hende.

»Han slog hende med en termokande, så hun blødte fra baghovedet, hvorefter han kastede glas og kopper efter hende. Vi kom ud og fik ham anholdt, og han blev sigtet for kvalificeret vold. Hun blev kørt til tjek på skadestuen, men hun er ikke kommet alvorligt til skade, mens han bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding senere mandag,« siger vagtchef Mikkel Ross fra Sydøstjyllands Politi til Horsens Folkeblad.

Også i Blåvand måtte politiet rykke ud til uroligheder på ‘årets hyggeligste aften’, skriver JydskeVestkysten.

En 33-årig mand havde drukket sig stangvissen og var angiveligt ved at gå amok til familiens julefest.

Da politiet ankom til hjemmet på Blåvandvej, blev de mødt af den utroligt ophidsede mand. Politiet forsøgte at tale ham til ro, men uden held, og betjentene måtte derfor tage ham med til nedkøling på politigården i Esbjerg,

Udover alkohol har politiet mistanke om, at den 33-årige mand havde euforiserende stoffer i blodet. Han er nu sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde.