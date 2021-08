Der udspillede sig et regulært drama sent søndag aften på et hotel i den midtjyske by Vildbjerg.

Her måtte politiet nemlig rykke ud til det lokale Hotel Vildbjerg.

Kort før midnat forsøgte hotellets personale ifølge Herning Folkeblad at komme af med en 46-årige mand fra lokalområdet.

Den 46-årige mand var imidlertid ikke meget for at forlade stedet.

Så da en 44-årige tjener forsøgte at bortvise ham, blev det tilsyneladende for meget.

Med flad hånd slog han ifølge Hernings Folkeblad den 44-årige tjener fire-fem gange i ansigtet.

Volden blev desuden efterfulgt af trusler rettet mod den 44-årige tjener.

Politiet rykkede ud til stedet og tog manden med til detentionen.