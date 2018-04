Det blev en dramatisk aften for passagerne ombord på Movias linje 300S søndag aften.

Kort før bussens ankomst til Glostrup Station omkring klokken 21 faldt en ældre mand om i bussen.

Hurtigt blev alarmcentralen tilkaldt, og omkring klokken 21 nåede to ambulancer og en lægeambulance frem til stedet.

Trods seks redderes indsats stod den ældre mands liv ikke til at redde. Københavns Vestegns Poltii blev også alarmeret om sagen, men rykkede ikke ud til ulykkesstedet.

»Jeg kan bekræfte, at en mand er død i en Movia-bus på Glostrup Station, men vi har ikke været involveret i sagen. Der er tale om en mand, der er oppe i årene, som formentlig har fået en blodprop,« siger vagtchef Brian Holm.

Flere mennesker var forsamlet foran bussen, der blev taget ud af drift, fortæller BTs medarbejder på stedet. Det er uvist, hvor mange passagerer, der var ombord.

Linje 300S begynder i Gammel Holte nord for København og ender i Ishøj på Københavns Vestegn.

BT har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Movia til sagen. Fra busselskabet Nobina, der kører 300S for Movia, lyder meldingen, at man ikke har nogen kommentarer.