Politiet måtte onsdag eftermiddag trække pistolerne mod en håndfuld unge drenge ved et bibliotek lidt uden for København.

På en video fra stedet kan man se, at to drenge i sorte jakker ligger på maven foran bibliotekets hovedindgang, mens en betjent bevæger sig mod dem og tager sigte.

Jesoer Gade Holgersen overværede dele af episoden og fortæller, at han efter en handletur pludselig så en politibil komme kørende.

»Der springer to betjente ud af bilen med maskinpistoler og skudsikre veste. De løber lidt rundt, men på et tidspunkt løber de mod kulturhuset. Jeg kan se igennem vinduerne, at der løber fem-seks unge drenge panisk rundt inde på biblioteket, og det fortæller jeg politiet,« siger han og tilføjer:

»Drengene kommer hen mod udgangen, og da de kommer ud bliver de råbt an af politiet. Flere af dem løber ind igen, men to af dem lægger sig ned. Så råber drengene, at det bare er en splatterpistol, og så kom der løbende flere betjente til,« fortæller han.

Efterfølgende forlod Jesper Gade Holgersen stedet, men det sidste han så var, at de to drenge fortsat lå på jorden, mens politiet var i gang med at afsøge bilbioteket.

Vestegnens Politi bekræfter hændelsen over for B.T. og fortæller, at man modtog en anmeldelse om, at nogen var i besiddelse af en pistol eller en pistollignende genstand.

»Heldigvis var det det sidste,« siger vagtchef Brian Holm og bekræfter, at man måtte trække pistolerne:

»Vi sikrede os selv i forbindelse med henvendelsen til de her unge mennesker. Det gør vi i disse tider.«

Ifølge Brian Holm var der tale om tre-fire drenge, der alle nu kan se frem til en bøde for at have håndteret en hardball-pistol i det offentlige rum.

»De har nok fået sig en lærestreg.«