Smil og jubelscener dominerede landet over, da hele Danmark lørdag fejrede kronprins Frederik i anledningen af hans 50-års fødselsdag.

Men midt i festen på Amalienborg Slotsplads, hvor flere tusinde mennesker var samlet for at hylde kongefamilien, udviklede der sig pludselig en hadsk stemning. Fire unge mennesker havde medbragt skilte med ordene ‘Afskaf monarkiet’ og ‘Frederik 4 president’.

De unge republikanere gjorde ikke andet end at holde skiltene op - faktisk stod de og sang med på en fødselsdagssang for kronprinsen. Men efter få minutter startede buh-råbene, og inden længe begyndte den rasende folkemængde at slå og skubbe.

»Det var virkelig en ubehagelig oplevelse. De flåede skiltene ud af hånden på os og brugte pindene til at slå os med. Jeg havde det ad helvede til,« fortæller 15-årige Magnus Sæbye til BT, der var en af de fire unge mennesker.

»Jeg sagde til Claes: ‘Vi skal ud nu. Vi skal ud lige nu.’ Vi var 20 sekunder fra, at tre knytnæver var fløjet gennem luften.« Magnus Sæbye

Han er landsnæstformand i foreningen Ung Republik, der går ind for at afskaffe kongehuset. Han og tre andre medlemmer ville bruge gårsdagens anledning til at sætte fokus på sagen, og buh-råbene havde han forventet. Men de voldsomme reaktioner kom bag på ham.

»En ting er tilråb og buhen, men en anden ting er, når man går ind og forbryder sig mod vores ret til at demonstrere fredeligt. Når folk kollektivt siger, at nu kan vi godt tillade os at forbryde os mod grundloven, er det jo næsten bananrepublik-tilstande,« siger han.

»Jeg sagde til Claes: ‘Vi skal ud nu. Vi skal ud lige nu.’ Vi var 20 sekunder fra, at tre knytnæver var fløjet gennem luften,« fortsætter han med henvisning til Claes Kirkeby Theilgaard, der er stifter og formand i Ung Republik.

Tusindvis af mennesker var mødt op på Amalienborg Slotsplads for at fejre kronprins Frederik lørdag. Foto: Sofie Mathiassen Tusindvis af mennesker var mødt op på Amalienborg Slotsplads for at fejre kronprins Frederik lørdag. Foto: Sofie Mathiassen

28-årige Martin Storgaard Olesen var også på Amalienborg Slotsplads for at fejre kronprinsen. Han stod i nærheden og overværede episoden, som han filmede og delte på Facebook.

»Jeg så den her fyr, der stod med et skilt, hvor folk gik ud fra pladsen. Mange skulle lige give ham en kommentar med, og det tror jeg egentlig også, han havde regnet med,« forklarer han og fortsætter:

»Men så var der en, der tog fat i skiltet - og pludselig var det bare, som om det nærmest var o.k. at slå ham med flag, give ham lussinger og hive skiltet fra ham. Det var en ret sindssyg oplevelse. Jeg blev meget forarget over, at folk på 50 plus ligefrem stod og udøvede vold.«

Magnus Sæbye understreger, at ingen kom til skade. Men de overvejer alligevel at politianmelde episoden, fordi de føler, at deres rettigheder er blevet krænket.

»Jeg har aldrig gjort særlig stor brug af demonstrationer. Men vi kan ikke have en dialog om det her emne, fordi det bliver tiet ihjel. Jeg kan bedre lide dialogen, men nogle gange må demonstrationsmetoden tages i brug, hvis man vil til orde,« siger han.

Flere videoer fra episoden er efterfølgende begyndt at florere på sociale medier. En af dem, optaget af Martin Storgaard Olesen, kan du se i toppen af artiklen. Den unge mand med det krøllede hår er Ung Republiks stifter, Claes Kirkeby Theilgaard.