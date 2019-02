To grupper af unge mænd kæmpede tilsyneladende om en piges gunst mandag aften. En aften, der endte yderst dramatisk.

Det fremgår af Midt- og Vestsjælland Politis døgnrapport.

De to grupper af unge mænd mellem 18 og 19 år mødtes på Rishøjvej i Køge for - ifølge politiet - at drøfte nogle uoverensstemmelser om en pige.

Men så eskalerede det.

Først blev en 19-årig mand overfaldet af et medlem fra den anden gruppe. Her blev han slået i ansigtet og faldt omkuld.

Overfaldsmanden tog efterfølgende et medbragt bat, som han brugte til at knuse alle ruderne i en bil, der tilhørte en anden mand fra gruppen. I bilen sad en pige, mens ruderne blev smadret.

Det fik en del personer fra den gruppe, som offeret tilhørte, til at flygte i en varebil.

Den blev dog hurtigt indhentet af en bil fra den anden gruppe, som kørte op på siden af varebilen.



Ud af passagervinduet hang en ung mand, der med et bat slog og knuste sideruden på førerpladsen i varebilen, hvor en 18-årig mand sad. Her vurderer politiet, at de bragte blandt andet hans liv i overhængende fare.

Der skete dog ikke et sammenstød mellem de to biler, der efterfølgende forsvandt i hver sin retning.

Midt- og Vestsjællands Politi efterforsker nu sagen for at klarlagt årsagen og identificeret de personer, der var involveret i de strafbare sammenstød.

Ifølge politiet har de tilsyneladende en relation til den omhandlende kvinde, der menes at være årsagen til den interne strid.