Natten til tirsdag udspillede der sig dramatiske scener i Vamdrup sydvest for Kolding.

Idet politiet ønskede at stoppe en bil, gassede chaufføren pludselig op.

Med politiet i hælene udviklede det sig til en biljagt, som startede på Danmarksgade ved 02-tiden natten til tirsdag.

»Han ville ikke tale med os og stak af fra betjentene,« fortæller politikommissær ved Sydøstjyllands Politi, Ole Eckholdt om den dramatiske episode, som du kan få et glimt af i videoen herover.

Politiet har bilens registreringsnummer og ved, hvem der sad bag rattet.

Men det har endnu ikke ført til en pågribelse af gerningsmanden.

Bilen, som manden stak af fra Sydøstjyllands Politi i, er indregistreret i en anden politikreds, og her forsøgte betjente at finde frem til den.

Uden held.

Politiet har også haft telefonisk kontakt med manden, men heller ikke det gav det store resultat.

»Han vil stadig ikke tale med os. Hvorfor ved vi endnu ikke,« siger Ole Eckholdt.

Politikommissæren har en mistanke om, at manden er involveret kriminelt og at bilen eventuelt kan have indeholdt tyvekoster eller andet, manden ikke ønskede at politiet skulle se eller få fingrene i, da han tog flugten natten til tirsdag.

Derfor forventer han ikke, at politiet vil finde noget i bilen, hvis den på et tidspunkt dukker op.

Gerningsmanden er Ole Eckholdt derimod ret sikker på, at politiet nok skal få fat i.

»Tiden indhenter ham,« siger han tørt.

Når det kommer dertil, skal manden afhøres med henblik på at fastslå, hvad han skal sigtes for.

Politiet vil meget gerne i kontakt med eventuelle øjenvidner, idet der kan have været tale om vanvidskørsel, da manden stak af.

Hvis du var vidne til episoden i Vamdrup natten til tirsdag, kan du kontakte politiet på telefon 1-1-4.